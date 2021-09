Anke i Tengs-fengsling blir send over til lagmannsretten fredag

innenriks

Den 50 år gamle mannen vart førre fredag varetektsfengsla i fire veker av Sør-Rogaland tingrett. Han nektar straffskuld etter siktinga, og han anka avgjerda om varetekt til Gulating lagmannsrett. Forsvararen til den sikta leverte onsdag ettermiddag støtteskrivet sitt til anken, og torsdag følgde påtalemakta opp med tilsvaret sitt.

Sør-Rogaland tingrett opplyste fredag til NTB at ankedokumenta ville bli sende over til lagmannsretten fredag.

– Dette er ei omfattande sak, og det har gått med litt meir tid enn vanleg til å skrive støtteskriva til anken. Ei avgjerd frå lagmannsretten kjem nok ikkje før over helga, men om det blir måndag, tysdag eller onsdag er det ikkje mogleg å svare på no, seier advokat Stian Trones Bråstein, som er ein av dei to forsvararane til den sikta.

Planlegg avhøyr

Politiadvokat Fredrik Martin Soma seier til NTB at ankebehandlinga av fengslingsspørsmålet ikkje påverkar politiplanen for å avhøyre den sikta 50-åringen i dagane framover. Mannen har så langt stilt seg villig til å la seg avhøyre av etterforskarane

– Vi har lagt ein plan for å avhøyre den sikta. Avhøyrsmetoden er den som er vanleg i politiet, og vi oppteke av å gjere grundige og gode avhøyr, seier Soma.

Bråstein møtte fredag formiddag den sikta klienten i fengselet. Han fortel at mannen har det tungt, men er innstilt på å samarbeide med politiet og stille til avhøyr.

– Han vore i avhøyr, ja. Målet vårt og ønsket hans er å samarbeide for å rydde av vegen den mistanken som er retta mot han, seier advokaten.

Enormt materiale

Forsvararane har dei siste dagane fått levert fleire titusenvis av sider med etterforskingsmateriale av politiet. Bråstein forklarer at også lagmannsretten får ein fengslingsanke som har fleire dokument knytt til seg enn det som er vanleg i mange straffesaker. No må lagmannsretten setje seg inn i og sjølv danne seg ei oppfatning av grunnlaget til politiet for å sikte 50-åringen for drapet på Birgitte Tengs for 26 år sidan.

Sjølv om politiet òg mistenkjer 50-åringen for å ha drepe Tina Jørgensen i 2000, er ikkje denne saka ein del av grunnlaget for fengsling.

Den sikta mannen krev seg sett fri frå varetekt.

– Først og fremst grunngir han dette med at han meiner politiet ikkje har teke rett mann. Han meiner det ikkje er skilleg grunn til mistanke mot han, og at bevisa bør vurderast annleis. Dernest meiner han uansett at det ikkje er nokon grunn til å frykte at han skal øydeleggje bevis i ei så gammal sak, seier Bråstein.

Sjekka ut av valdtektssak

Politiadvokat Soma opplyser fredag at politiet opplever at det kjem ein jamn straum av tips frå publikum.

I kjølvatnet av arrestasjonen av 50-åringen førre veke, sa politiet at dei òg hadde fått tips om å sjekke mannen opp mot ei uløyst valdtektssak på Stord i 1999. Til VG fredag seier Soma at mannen no er sjekka ut av denne saka.

– Politiet har gjort nødvendige undersøkingar – og ser ingen samanheng mellom den saka og dei sakene vi etterforskar no. Vi har sjekka den sikta ut av den saka, seier Soma i Sørvest politidistrikt til VG.

