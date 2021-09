FHI-overlege åtvarar mot vaksinasjon på skulane

innenriks

– På skulane kan det bli eit større press på den enkelte eleven. Dei som takkar nei, blir veldig synlege, seier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Foreldreutvalet for grunnskular (FUG) er samd.

– Det er klokt at vaksinasjonen ikkje skjer på skulen av respekt for dei som seier nei, eller ventar, seier leiar Marius Chramer.

Ein annan grunn er at vaksinane er sårbare for transport, og at det er enklare å utnytte vaksinedosane betre på eit vaksinesenter, ifølgje Aavitsland.

