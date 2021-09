Høie: Ingen planar om eigne reglar for uvaksinerte

innenriks

– Vi planlegg ikkje for eigne reglar for uvaksinerte i Noreg. Det er heldigvis svært god oppslutning om vaksinasjonsprogrammet her i landet, og vi er på god veg mot ei høg vaksinasjonsdekning i befolkninga. Råda kan etter kvart vere annleis for vaksne uvaksinerte. Dei er jo ubeskytta framleis mot eit virus som kan for dei gi alvorleg sjukdom, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Sverige planlegg å gjenopne samfunnet heilt 29. september. Torsdag sa landets statsepidemiolog, Anders Tegnell, at det er behov for eigne tilrådingar for uvaksinerte.

Høie seier at det uansett er viktig å ta forholdsreglar.

– Det vil anten ein er vaksinert eller ei, vere klokt å halde seg heime med sjukdom og halde fram med god handhygiene. Vi er på veg inn i ein influensasesong der det òg er fint å unngå å bli smitta og smitte andre.

(©NPK)