Knallraud meiningsmåling i Oslo

innenriks

Målinga gir SV ei oppslutning på 17,1 prosent i Oslo, noko som er 7,8 prosentpoeng meir enn valresultatet i 2017. Viss dette vart valresultatet, ville tre SV-kandidatar komme inn på Stortinget frå hovudstaden, skriv TV 2.

Tidlegare målingar frå Oslo har òg vist svært gode resultat for partia til venstresida, men det svært gode resultatet for SV gjer at til saman 59,2 prosent av stemmene går til desse fem partia.

Til saman tolv av dei 19 direktemandata i Oslo hamnar hos venstresida på denne målinga. Arbeidarpartiet får berre 22 prosent (-6,4 prosentpoeng) noko som ville vore det dårlegaste resultatet sidan krigen, men får framleis inn fem kandidatar. Raudt med 9,7 prosent (+3,4) og MDG med 8,6 (+2,6) får begge inn to. Jan Bøhler i Senterpartiet er derimot langt unna ein plass med knappe 1,9 prosents oppslutning på meiningsmålinga (-0,2).

Blant dei borgarlege er det berre Venstre som har grunn til å smile. Ei oppslutning på 11,2 prosent er meir enn partiet har hatt i Oslo sidan 2. verdskrig. Høgre får eit svært dårleg valresultat på 20,6 prosent (-5,8 prosentpoeng) og dermed berre fire representantar, noko som betyr at Mathilde Tybring-Gjedde og Michael Tetzschner mistar plassane sine. Framstegspartiet fell til 5,3 prosent (-4,2 prosentpoeng), og dermed er Jon Helgheim ute.

786 personar har vorte spurde i meiningsmålinga frå Kantar, som har ein feilmargin på mellom 1,5 og 3,2 prosentpoeng. Kantar har ikkje gjennomført nokon meiningsmålingar i Oslo på vegner av TV 2 tidlegare i valkampen, noko som er grunnen til at tala blir samanlikna med oppslutninga i førre val.

(©NPK)