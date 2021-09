Koronavaksine: 90 prosent av dei vaksne har fått første dose – 80 prosent snart fullvaksinerte

innenriks

Dei to milepålane er viktige for når Noreg kan gjenopnast heilt. Styresmaktene har sagt at dei ønskjer at 90 prosent av befolkninga er fullvaksinert før dei opnar opp.

– Vaksinen er vegen ut av pandemien, og det er derfor fantastisk å sjå nordmenns skyhøge oppslutning om vaksinasjonsprogrammet. Tusen takk til alle som har teke vaksinen, og tusen takk til kommunane for ein formidabel vaksinasjonsjobb, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Dei siste vaksinetala frå FHI vart publisert fredag morgon klokka 4.59 og viste at 3.847.247 nordmenn over 18 år har fått første vaksinedose. Dette svarer til 89,9 prosent av den vaksne befolkninga. Men i løpet av dagen stadfesta FHI overfor Statsministerens kontor at 90 prosent er nådd.

Nesten 80 prosent med to dosar

Dei siste tala viser òg at 78,8 prosent av den vaksne befolkninga er vaksinerte med to dosar. Det er venta at delen vil no 80 prosent i løpet av fredagen.

– I dag når vi tre vaksinemilepålar: 90 prosent av alle vaksne har fått minst éin dose, 80 prosent av alle vaksne har fått andre dose, og 70 prosent av alle 16- og 17-åringar har fått minst éin dose, seier Solberg.

Utviklinga betyr at gjenopninga av Noreg har rykt eitt steg nærare.

– Den viktigaste faktoren for om vi kan gå over til ein normal kvardag med auka beredskap, er at vi nærmar oss ambisjonen om at 90 prosent av alle vaksne er fullvaksinerte. Har du fått tilbod om å ta andre dose, må du derfor takke ja til ein time så tidleg som mogleg. Det har aldri vore enklare å få både første og andre dose raskt, seier statsministeren.

Ventar med gjenopning

Styresmaktene reknar folk som fullvaksinerte éi veke etter at dei har teke den andre dosen. Dei har tidlegare skissert at dette kan skje første halvdel av oktober, men at det òg kan gå raskare.

Medan dei to nabolanda våre Sverige og Danmark allereie har sett datoar for gjenopninga, har Noreg først og fremst sagt at data vil vere førande for når Noreg kan opne.

Framover vil talet på innlagde på sjukehus bli eit viktigare tal enn smittetala.

– Vi har sagt at vi ikkje ønskjer for høge smittetal før størstedelen av befolkninga er fullvaksinerte, og vi har sagt at smittetala ikkje lenger skal styre liva våre når vi kjem dit at størstedelen av befolkninga er fullvaksinerte, sa helseminister Bent Høie (H) då han heldt koronapressekonferanse onsdag.