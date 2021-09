Krev 14 års fengsel for 21-åring tiltalt for drap på mor si

innenriks

– Bevisa gir ingen tvil om at det er tiltalte som har drepe henne, sa statsadvokat Rudolf Christoffersen i son prosedyre fredag, skriv Bergensavisen.

Han la ned påstand om 14 års fengsel. Rettssaka mot den 21 år gamle mannen starta måndag i Hordaland tingrett.

Den 55 år gamle kvinna vart funnen død i deira felles bustad på Sotra i Øygarden 30. mai i fjor. To kameratar av mannen fann henne og varsla politiet, skriv Bergens Tidende.

Dei to drog til leilegheita etter at 21-åringen skal ha sagt at han hadde kvelt mor si.

