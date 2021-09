Maud Angelica Behn gir ut bok

innenriks

Maud Angelica Behn, dotter av prinsesse Märtha Louise og multikunstnaren Ari Behn, bokdebuterer 20. oktober.

Då gir ho ut boka «Tråder av tårer», ei forteljing om ei jente som strikkar trådar av tårer.

– Dette er ein usedvanleg debut av ein 18-åring. Maud har ei heilt spesiell evne til å skape uvanlege kombinasjonar av ord og på den måten seie ting som gir oss nye tankar, seier forleggjar Arve Juritzen.

Han seier at boka er både for vaksne og barn, og at ho kan føre til spennande samtalar om det å handtere vanskelege opplevingar.

For openheita si om psykiske lidingar og sjølvmord vart Maud Angelica mellom anna tildelt Akuttpsykiatriprisen for 2020.

