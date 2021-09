NHO-undersøking: Færre reiselivsbedrifter har permitterte tilsette

innenriks

Spesielt i Oslo er nedgangen stor. I august svarte sju av ti bedrifter i hovudstaden at dei hadde permitterte tilsette, medan talet no er nede i tre av ti, ifølgje NHO Reiseliv.

Onsdag vart dei spesielle permisjonsreglane som gjeld under pandemien, forlengde til 1. november, medan dei eigentleg skulle fasast ut 1. oktober.

– Det er viktig at krise- og kompensasjonstiltaka ikkje blir avvikla for tidleg, slik at reiselivet får tilstrekkeleg støtte fram til dei kan drive meir normalt. Kompensasjonsordninga må gjelde like lenge som nedstengingstiltaka, lågmomsen på 6 prosent må gjelde minst ut året, og forseinkingsrenta på utsette skattar og avgifter må reduserast til minst 6 prosent, seier administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv.

Medlemsundersøkinga viser òg at to av ti bedrifter fryktar konkurs som følgje av koronakrisa på landsbasis – det lågaste nivået sidan mars 2020.

I Oslo svarer likevel fire av ti bedrifter at dei slit med å betale rekningar som forfell om kort tid, ein auke frå august.

