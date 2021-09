Overgangsperioden for lån av skytevåpen og våpendelar blir forlengd

innenriks

Dette gjeld dei som før 1. september har søkt om løyve for framleis å kunne låne.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) seier at den lange saksbehandlingstida for våpenløyve i enkelte politidistrikt er uheldig, og at Politidirektoratet har bede distrikta om å prioritere våpensøknader frå personar som ikkje har løyve frå før.

Den nye våpenlova tredde i kraft 1. juni 2021, og alle som skal låne skytevåpen og våpendelar, må ha løyve frå politiet. Det vart sett ein overgangsperiode slik at dei som hadde lånt skytevåpen før 1. juni, kunne behalde desse til 1. september.

