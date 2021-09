Politiet etterlyser vitne som kan ha filma skyteepisode i Oslo

innenriks

Eit videoopptak av ein person som står med mobiltelefonen løfta på perrongen på Godlia T-banestasjon den same kvelden som dei to personane vart skotne, vart fredag etterlyst av etterforskarane som jobbar med å løyse saka.

– Det aktuelle vitnet oppheldt seg i dette tidsrommet på Godlia T-banestasjon på motsett side i vestgåande retning. Vedkommande kan ha filma delar av hendingsgangen med mobiltelefon, skriv politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt.

Han presiserer at vitnet ikkje har noka tilknyting til saka, berre at politiet er interessert i det eventuelle opptaket som vedkommande kan ha.

To menn i slutten av tenåra vart alvorleg skadde då dei vart skotne inne i T-banevogna. Ein mann i 30-åra har erkjent dei faktiske forholda i saka, men nektar straffskuld for drapsforsøk. Han nekta å la seg avhøyre etter arrestasjonen og har vorte framstilt for rettspsykiatrisk undersøking.

