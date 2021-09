Søk etter sakna russarar avslutta ved grensa

innenriks

Det er no over to og halvt døgn sidan ulykka skjedde.

– Vi hadde søk i går ettermiddag og kveld med småbåtar, koordinert av kystvaktskipet KV Jarl. Det vart ikkje gjort noko funn, opplyser redningsleiar Håkon Kjøllmoen ved Hovudredningssentralen (HRS) i Nord-Noreg til NTB.

Det er ein russisk fritidsbåt som skal ha havarert rundt 16 kilometer frå grensa til Noreg. Ifølgje russiske medium var det fire personar om bord. Éin skal ha overlevd, medan éin skal vere funnen omkommen.

– For vår del trur eg vi er ferdig med søket. Vi har sendt alt det vi har av info til Murmansk og ventar på svar på kva dei tenkjer. Vi føler at vi har gjort eit godt søk på vår side, og at det ikkje er så mykje meir vi får gjort, seier Kjøllmoen.

Han veit ikkje om russarane framleis driv med søk.

– Det var problem med vêret der i går. Dei sa dei skulle ta det opp att i dag, men eg har ikkje fått nokon ny info i dag, seier redningsleiaren.

