Under partileiardebatten fredag kveld utfordra programleiar Fredrik Solvang Støre på at han tidlegare har sagt at han har større slektskap til Erna Solberg enn Bjørnar Moxnes, fordi «Høyre har et demokratisk og parlamentarisk sinnelag, mens Rødt har en vei å gå der».

– Ja, eg hugsar det, og det var gripande godt sagt, sa Støre, til latter frå salen.

Han presiserer likevel at dette vart sagt om den historiske tradisjonen med parlamentarisk demokrati.

– Raudt kjem frå ein autoritær tradisjon, det er nokre element igjen. Dei skal innføre eit kommunistisk samfunn. Dei har syn på ein del løysingar som eg er usamd med, men i den praktiske politikken er det mange saker vi kan samarbeide om, seier Støre.

Han avslutta med å kalle seg ein «samarbeidets mann» og peika på at partia på venstresida skal snakke godt saman dersom dei lykkast med å fjerne det borgarlege fleirtalet.

