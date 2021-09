Støre dankar ut Solberg i ny statsministermåling

innenriks

40,5 prosent av veljarane svarer no Støre når dei blir spurde kven dei føretrekkjer som statsminister etter valet, viser målinga Norstat har gjort for Aftenposten. Det er opp nesten åtte prosentpoeng frå same måling i april.

Målinga er teken opp i perioden 30. august til 6. september. 969 er spurde.

31 prosent av dei spurde svarte at dei ville ha Erna Solberg som statsminister, medan 10 prosent svarte Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum. 19 prosent svarte at dei ikkje vil ha nokon av desse tre.

(©NPK)