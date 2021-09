Strengare krav mot svevestøv

innenriks

Det blir anslått at 1.300 personar i Noreg døyr for tidleg på grunn av eksponering for svevestøv og anna luftforureining, ifølgje Klima- og miljødepartementet.

Dei nye grenseverdiane for luftforureining blir no lagde ut på høyring.

– Ei ekspertgruppe har vurdert korleis nye og lågare verdiar vil påverke samfunnet. Dei har komme til at ein kan oppnå ein stor helseeffekt i befolkninga mot ein relativt liten kostnad for samfunnet elles, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Biltrafikk og vedfyring

Kategoriane ein måler er sett opp etter storleiken på forureiningspartiklane. For partiklar under 10 mikrometer er det til dømes foreslått at grensa skal flyttast frå 25 mikrogram per kubikkmeter til 20 mikrogram per kubikkmeter som årsgjennomsnitt.

Dei viktigaste kjeldene til luftforureining er partiklar frå biltrafikk og vegslitasje, men partiklar frå industri, skipsfart og vedfyring kan òg bidra negativt på luftkvaliteten.

Miljøfartsgrenser og vegvask

Luftforureining er eit varierande problem rundt om i landet, og det er ofte opp til kommunane å bestemme kva tiltak som eignar seg best.

Aktuelle tiltak kan vere miljøfartsgrenser, vasking av vegar og tunneltak for å fjerne støv, auke piggfridelen eller auke utskifting frå eldre til nye vedfyringsomnar.

Forslaget har bakgrunn i ei oppmoding frå mellom anna Miljødirektoratet, Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet om å skjerpe grenseverdiane. Regjeringa foreslår at dei nye verdiane skal gjelde frå 1. januar 2022.

Fakta om nye grenseverdiar for tiltak mot luftforurensing

Regjeringa foreslår å endre verdiane til dette:

* PM10 årsmiddel: 20 µg/m³ (mikrogram per kubikkmeter) (ned frå 25 µg/m³)

* PM10, tal på tillatne overskridingar av døgnmiddel 50 µg/m³: 25 (ned frå 30)

* PM2,5 årsmiddel: 10 µg/m³ (ned frå 15 µg/m³)

Ordliste:

PM10 – Partiklar med aerodynamisk diameter under 10 mikrometer (µmg)

PM2,5 – Partiklar med aerodynamisk diameter under 2,5 mikrometer (µmg)

Årsmiddel – Gjennomsnittskonsentrasjon for eit kalenderår

Døgnmiddel – Gjennomsnittskonsentrasjon for eit døgn

Kjelde: Klima- og miljødepartementet.

(©NPK)