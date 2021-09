Tidlegare næringslivsleiar og politikar Leif Frode Onarheim er død

innenriks

Onarheim gjekk bort torsdag etter ei tids sjukdom, stadfestar familien hans overfor NTB via kommunikasjonsbyrået First House.

Han var ein anerkjend næringslivsleiar og politikar, og var president i Noregs Industriforbund frå 1981 til 1983. Seinare vart han president i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i 1996 til 2000.

Onarheim vart deretter valt inn på Stortinget for Høgre frå Akershus i 2001-2005, der han i all hovudsak engasjerte seg i spørsmål knytt til vilkåra for næringslivet og behovet for sikker tilgang på energi.

Seinare sat han i Asker kommunestyre i 2007 og var varaordførar i kommunen frå 2015 til 2019.

Onarheim var òg svært aktiv i næringslivet og var utdanna siviløkonom. Han var konsernsjef i Nora Industrier i 1980-1991, og seinare styreformann i Orkla i 1991–1992 etter fusjonen. Han har òg hatt ei rekkje andre styreleiarverv i mellom anna Aschehoug, NetCom og Narvesen, og dessutan vore konsernsjef i Marine Harvest.

I 1986 vart Onarheim utnemnt til riddar av 1. klasse av St. Olavs orden. I 2008 fekk han Dagligvareprisen for utviklinga av Pizza Grandiosa, som vart lansert av Nora Industrier i 1980.

Onarheim vart fødd i Vestre Toten 23. august 1934.

