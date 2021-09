150 i Vadsø må kanskje ta vaksinedose på nytt etter teknisk feil

innenriks

Feilen på kjøleskapet vart oppdaga 1. september. Tidlegare på dagen hadde dei cirka 150 personane fått vaksinedosen, skriv iFinnmark.

Det gjeld både personar som fekk første og andre dose den aktuelle dagen. Vaksinekoordinator Monica Stavseth i Vadsø kommune fortel at dei som fekk første dose, må ta blodprøve for å sjekke seg for antistoff to til tre veker etter at dosen vart sett

For dei som fekk andre dose, er det enno ikkje er avklart kva som skjer, men ifølgje Stavseth vart det kartlagt kva biverknader desse fekk dei første dagane etter at dosen vart sett.

(©NPK)