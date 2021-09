Bålsesongen startar igjen – men framleis skogbrannfare

innenriks

– Under pandemien har mange fått auga opp for å samlast rundt bålet. Spesielt har interessa auka blant unge, og lite tyder på at den vil dabbe av i tida framover, seier generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

I ei undersøking frå Ipsos svarte ein av fire mellom 15 og 24 år at dei hadde tent bål oftare under pandemien, og torsdag blir bålforbodet i sommar oppheva.

Samtidig har Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) vurdert skogbrannfaren som såpass stor at dei held fram med eit helikopter ekstra i skogbrannberedskap på basen på Torp. Brannfaren er på gult nivå i Agder, Telemark og Vestfold.

Lier oppmodar folk til å bruke bålvett på tur.

– Du må alltid forsikre seg om det er trygt å tenne bål der du er. Vêr obs på vêr- og vindforhold og sørg for at elden er sløkt før du forlèt staden. I tørre periodar med stor skogbrannfare kan kommunane innføre lokale forbod, også no på haust- og vinterstid.

