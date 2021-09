Bastholm håpar MDG nærmar seg 5 prosent

innenriks

MDG-leiaren kom til valvaka til partiet i Oslo med T-banen ved 19-tida måndag kveld. Til NTB seier ho at ho har fått ei god natts søvn etter ein utmattande valkamp.

– Eg håpar vi kjem over sperregrensa. Eg er veldig spent på det. Det er mykje sommarfuglar i magen her no, seier partileiaren.

Ho vil ikkje talfeste kva som vil vere eit godt val for MDG utover dette.

– Den grensa er veldig viktig for oss. Det er forskjellen på om vi kjem inn med to–tre eller så mykje som tolv litt avhengig av korleis det går med dei andre. Det er det eg er aller mest spent på, seier Bastholm.

Ho er òg spent på når valresultata byrjar å vise ein tydeleg tendens.

– Det kan hende vi veit allereie klokka 21, men det kan òg hende vi må bite negler ein time eller to, seier Bastholm.

