Bukholm: – Kunne fullvaksinert 90 prosent denne veka

innenriks

I det iskalde «Moderna»-rommet ligg 430.000 vaksinedosar kommunane har sagt nei til, seier sjefen for vaksineforsyning til Noreg, Knut Jønsrud, til VG.

– Det er nok vaksinar ute i kommunane og her til å nå målet. Så det er vaksinasjonstakten det går på, seier han.

Tidlegare var det så lite vaksinedosar at FHI måtte rasjonere. No slit kommunane med å sat alle vaksinane. Frå Bergen er det mellom anna uttrykt frykt for at ein kan bli nøydde til å måtte kaste tusenvis av dosar fordi folk er skeptiske til Moderna-vaksinen.

Noreg har fullvaksinert 80 prosent av nordmenn over 18 år. Målet er å vaksinere 90 prosent i denne gruppa. Sjef for vaksineprogrammet i Noreg, Geir Bukholm, seier dette allereie kunne skjedd.

– Basert på talet på tilgjengelege vaksinedosar kunne vi nådd milepælen denne veka. Viss vi hadde hatt 90 prosent fullvaksinerte, kunne truleg gjenopninga vore påskunda, seier Geir Bukholm i FHI til VG.

Han seier likevel at kommunane slit med å få tak i folk. FHI ber dei tenkje kreativt for å nå dei siste ti prosentane, mellom anna med å tilby spontane timar til dei som av praktiske grunnar slit med å finne tid.

