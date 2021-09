Champagne-fest på Høgres valvake: – Det er faktisk sjukt god stemning

innenriks

Høgre taper regjeringsmakta, men det var inga gravferdsstemning på Høgres valvake.

– Det er faktisk sjukt god stemning her inne. Vi har så stor grunn til å vere fornøgd med oss sjølve. Vi har stått på alle saman, og ikkje minst har Erna gjort det, sa andre nestleiar Tina Bru.

Undervegs i takketalen spratt sjampanjekorkane midt under trampeklappen. Høgre-nestleiar Jan Tore Sanner skrytte av resultata partiet har oppnådd i regjering:

– Eg tenkjer at på ein kveld som dette, skal vi vere stolte av dei resultata vi har oppnådd gjennom åtte år i regjering. Kven trudde det?

– Vi har styrt landet gjennom fleire kriser, ikkje minst takka vere Bent som er heime i Stavanger, sa Bru med tilvising til helseminister Bent Høie.

Sanner fortalde òg kva Erna Solberg hadde sagt på den aller første regjeringskonferansen for knapt åtte år sidan.

– Då såg Erna ut over oss og sa at vi skal ha eit generasjonsperspektiv i regjeringa. Dei avgjerdene som vi skulle ta som regjering, handla om at vi skulle vere opptekne av den neste generasjonen, sa Sanner til trampeklapp.

– Meir sjampanje, ropte Bru på veg av scena.

