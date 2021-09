Fleire tilsette blir pressa til å gi koronainformasjon

innenriks

– Svaret frå oss er at sjefane ikkje kan krevje at medarbeidarane informerer om dei har teke vaksinen eller om dei har hatt korona. Dette er privat helseinformasjon som sjefane ikkje har lov til å be om, seier juridisk sjef Farah Ali i fagforeininga NITO til NRK.

Ifølgje fagforeininga har fleire tilsette som nektar å dele koronainformasjon, opplevd å ikkje få komme på jobb De blir nekta å reise på jobbreiser og blir sett til andre oppgåver, noko som strir mot arbeidsmiljølova.

– Mange opplever at dei blir utstøytte og ikkje får så spennande arbeidsoppgåver. Blir ein sett til heilt andre oppgåver er dette i realiteten ei endringsoppseiing, og det kan vere ulovleg. Folk må behandlast likt uansett korona-statusen deira, så lenge smitteverntiltaka blir følgde på jobben, seier Ali til rikskanalen.

Berre arbeidsgivarar med tilsette innanfor helsesektoren kan krevje kunnskap om koronasituasjonen til medarbeidarane, då det kan prege arbeidet deira med utsette pasientar.

Over 3,9 millionar nordmenn har så langt fått minst ein vaksinedose.

