Fylkesnes og Rotevatn avhengige av utjamningsmandat

innenriks

På Valdirektoratets prognose like over klokka 23 ligg SV an til å få 10,8 prosent i Troms, medan Venstre ligg an til 4,1 prosent i Hordaland.

Dei to nestleiarane er førebels inne på utjamningsmandat, men må framleis kjempe for å få eit direktemandat. Fylkesnes har sete på Stortinget på utjamningsmandat frå Troms i inneverande periode. Rotevatn har ikkje vore på Stortinget i inneverande periode, men sat på utjamningsmandat frå Sogn og Fjordane i 2013–2017.

MDGs nestleiar Arild Hermstad ligg an til å hamne heilt utanfor Stortinget, medan Raudt-nestleiar Marie Sneve Martinussen ser ut til å komme inn frå Akershus, men kan miste mandatet til Høgre. Rotevatns statsrådskollega, utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF), var òg utsett, men ser ut til å komme inn frå Hordaland.

Tidlegare Frp-leiar Carl I. Hagen kan komme inn på utjamningsmandat frå Oppland, men ser ikkje ut til å få eit distriktsmandat.

