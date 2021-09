Gjekk glipp av EUs milliardpakkar for batteri – bransjen ber Noreg følgje betre med

innenriks

– Dersom Noreg skal vere med på Dei Grøne omstillingane, så må vi følgje betre med i det som skjer i Brussel, seier direktør for finans og berekraft i Morrow Batteries, Pål Brun, til Energi og klima.

EU-kommisjonen vedtok i januar 2,9 milliardar euro i statsstøtte til innovasjonsprosjekt for batteriproduksjon. I 2019 vart det løyvd 3 milliardar euro gjennom eit anna program – begge utan at Noreg vart med.

– Det er oppgåva til staten å sørgje for at vi som nasjon er førebudde, og aktivt deltek i alle dei moglegheitene som det grøne skiftet i Europa gir, seier Brun.

Camilla Pettersen er fungerande kommunikasjonssjef for næringsminister Iselin Nybø. Ho fortel at det er fleire årsaker til at norske aktørar ikkje var del av EU-initiativet for batteri. Departementet skal dei næraste månadene finne ut om Noreg framleis kan kople seg på.

Pettersen fortel at regjeringa no tek grep, ved Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Noreg, for å i framtida fange opp slike EU-initiativ tidsnok og sikre ei samordna oppfølging.

