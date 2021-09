Listhaug: – Straffa seg at Venstre og KrF kom inn i regjering

innenriks

– Det dette valet har lært oss, er at det straffa seg at Venstre og KrF kom inn i regjering. Så vi på 2013 til 2017, gjorde både Høgre og Frp det bra. Eg håpar Høgre har lært at det beste saman er Høgre og Frp, og det er det vi burde satse på framover, sa Listhaug.

Sjølv om partiet ligg an til å gå tilbake 3,3 prosentpoeng frå stortingsvalet i 2017, er Listhaug fornøgd med valkampen.

– Frp starta valkampen med målinga på 7-8-talet. Vi går tilbake, men er betydeleg betre enn vi låg an til, sa ho frå talarstolen.

