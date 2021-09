Politiet ber om fire vekers varetekt for drapsforsøks-sikta mann i Bergen

innenriks

På grunn av fare for bevisøydelegging vil politiet be om fire vekers varetektsfengsling, brev- og besøksforbod, medieforbod, og at rettsavgjerda får fritak frå offentleg innsyn. Det melder Vest politidistrikt i ei pressemelding måndag formiddag.

Ei kvinne i 20-åra vart natt til søndag funne hardt skadd, og frakta til Haukeland universitetssjukehus etter ei valdshending natt til søndag. Ifølgje politiet er kvinna framleis under behandling ved sjukehuset.

Kort tid seinare arresterte politiet ein mann i 20-åra i nærleiken av adressa. Ifølgje politiet er det ein relasjon mellom fornærma og sikta.

Politiet opplyser at sikta framleis ikkje er avhøyrd, og at det ikkje skal gjennomførast avhøyr måndag. Sikta har ikkje teke stilling til om han erkjenner straffskuld, men har samtykt til at rettsmøtet kan gjennomførast som kontorforretning, og det blir anteke å bli gjennomført utan at sikta eller fornærma er til stades.

Politiet er ikkje ferdig med åstadundersøkingane. Dei har gjort beslag på åstaden, men av omsyn til etterforskinga vil dei ikkje opplyse om kva beslag som er gjorde. Framover vil politiet halde fram med undersøkingar av åstaden, vitneavhøyr, og gjennomgang og analyse av elektroniske spor.

Forsvarar Torbjørn Kolås Sognefest svarar overfor NTB at han viser til Vest politidistrikt for all informasjon i saka.

