innenriks

Bøhler melde i fjor overgang til Senterpartiet etter fleire tiår som Ap-medlem og representant frå Oslo.

Senterpartiet har vore opp i over 7 prosent på meiningsmålingane i Oslo, men ser no ut til å ende på 3 prosent. Dette er ikkje nok for Sps førstekandidat Bøhler til å komme inn frå hovudstaden, ifølgje Valdirektoratets prognose.

