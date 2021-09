SVs uravstemming kan bli raudgrønt stridstema

innenriks

Dei politiske dragkampane står i kø viss valet gir fleirtal for ei ny regjering.

Men det er ikkje berre innhaldet som splittar. Spørsmålet om kven som skal sitje i regjering, kan bli minst like vanskeleg.

Arbeidarpartiet og SV har begge gått inn for ei ny trepartiregjering med Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV. Men Senterpartiet ønskjer å danne regjering utan SV.

No er det store spørsmålet kor hardt Senterpartiet vil strete imot.

Avhengig av valresultat

Internt i Senterpartiet blir det innrømt at sjølve valresultatet får betydning.

Viss eit alternativ med Ap, Sp og SV får fleirtal i Stortinget, reknar partikjelder det som sannsynleg at Ap vil ta opp kampen for SV.

Det vil auke presset på Senterpartiet og partileiar Trygve Slagsvold Vedum.

Situasjonen blir derimot meir uføreseieleg viss den raudgrøne trioen blir avhengig av eit fjerde og kanskje til og med eit femte parti for å ha fleirtal.

Fleire av kjeldene NTB har snakka med, meiner mykje av fordelen med ei trepartiregjering då fell bort fordi mange kampar må takast dobbelt opp: først i regjering, så i Stortinget.

Samtidig kan ei rein Ap-regjering i ein slik situasjon bli eit meir forlokkande alternativ for Ap.

Strid om uravstemming

Men også SVs landsmøtevedtak om å sende ei eventuell ny regjeringsplattform ut til uravstemming i partiet, kan bli trekt inn i det politiske spelet.

Senterpartiet skal ikkje ha teke stilling til saka enno. Det vil partiet først gjere etter at valresultatet er klart. Men etter det NTB forstår, er skepsisen til SVs framgangsmåte stor.

I verste fall kan SV risikere å få beskjed om at uravstemminga må droppast før det blir aktuelt å gå inn i forhandlingar.

Ei underliggjande bekymring er at viss regjeringserklæringa skal sendast ut til heile SVs medlemsmasse for godkjenning, så får høgresida høve til å hakke laus på ho i fleire dagar før den eventuelt blir godkjend.

Samtidig risikerer ein at fleirtalet av SVs medlemmer seier nei.

SV står fast på planen

SVs partisekretær Audun Herning er for sin del klar på at uravstemminga kjem til å bli gjennomført viss SV skal i regjering.

– Den er ein viktig del av planen vår for å lykkast som regjeringsparti, og vi føreset at parti som dannar regjering med kvarandre, vil kvarandre vel og ønskjer at alle partia som deltek, skal lykkast, seier Herning i ein skriftleg uttale til NTB.

– Det er nok dei politiske sakene – og ikkje SVs uravstemming – som blir krevjande i eventuelle forhandlingar, seier han.

Støre tek SVs prosess til etterretning

Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre uttaler seg varsamt om saka.

– Vi skal gjennom eit val og ein samtalerunde om vegen vidare. Først då kjem desse spørsmåla opp. Eg vel å seie at kvart parti får ta ansvar for sin eigen prosess. Også Arbeidarpartiet må forankre slike spørsmål i organisasjonen. Vi har våre prosessar for det, og SV har sine. Det tek eg til etterretning, seier Støre til NTB.

– Kva gjer du viss Senterpartiet seier at dei ikkje vil godta ei slik uravstemming?

– Vi får ta alle desse spørsmåla når vi kjem dit og set oss ned.

