Sanner: – Skulle eit lite mirakel til for å vinne ein tredje periode

innenriks

Høgre-nestleiaren seier at partiet vil opptre konstruktivt i opposisjon i neste stortingsperiode.

– Vi håpa sjølvsagt på framleis regjeringsmakt og eit Høgre som ligg høgare enn det vi no ser, men målingane har peika i denne retninga, seier Sanner til NTB.

– Det vanlege i Noreg er at ein regjerer i fire, maks åtte år. Så det skulle eit lite mirakel til for å vinne ein tredje periode. Eg er veldig stolt av dei resultata vi har fått i regjering, vi ser at pilene peikar i rett retning, legg han til.

– Kva har gått gale i valkampen?

– Vi får god tid til å evaluere valkampen i dagane og vekene som kjem. Eg trur at det vi no ser, først og fremst heng saman med at partia vanlegvis ikkje sit i meir enn fire eller åtte år, seier Sanner.

