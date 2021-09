Smittetoppen i Noreg kan vere passert

innenriks

– Dette ser verkeleg bra ut, seier direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg til NRK.

6. september vart det registeret 1.780 nye smittetilfelle, det høgaste talet på ein enkelt dag til no i pandemien. Søndag vart det registrert 653 nye koronasmitta her i landet. Det er 412 færre enn førre søndag. Smittetrenden er no søkkande.

– Vi reknar med at denne nedgangen vil halde fram, seier overlege i Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland.

Han trur testing og vaksinasjon er dei viktigaste grunnane til at smittenivået no søkk.

Smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm meiner vaksinasjonen er hovudgrunnen til nedgangen.

Han opplyser at det er ein redusert vekst i registrerte smittetilfelle blant barn og unge vaksne, som dreiv mykje av oppgangen i august.

Bukholm meiner Folkehelseinstituttet har data som tyder på at vaksinasjonen no er så omfattande at vi ser ein betydeleg auke i befolkningsimmunitet.

– Vi ser òg ei antyding til ein byrjande nedgang i smitte blant dei uvaksinerte. Det er ein vaksine-effekt, seier Bukholm.

(©NPK)