Spent Listhaug stemte på Hovseter i Oslo

innenriks

Det er første gong Listhaug leier partiet i eit val etter at ho tok over som partileiar for Siv Jensen.

– No er det veljarane som skal kunngjere dommen, så eg er veldig spent på det endelege resultatet, sa Listhaug til TV 2 etter ho hadde stemt.

Ho er sjølv førstekandidat i Møre og Romsdal, der Frp kan sjå ut til å gjere det godt, ifølgje ei meiningsmåling, som er gjort for Sunnmørsposten, frå fylket.

Nasjonalt får partiet 11,4 prosent av stemmene på snittet av meiningsmålingane for september, ifølgje nettstaden Poll of polls. Dersom det stemmer, ligg Frp an til å få tjue mandat på Stortinget.

Måndag kveld klokka 21 kjem den første prognosen frå Valdirektoratet som er basert på alle førehandsstemmene som har vorte talde opp.

(©NPK)