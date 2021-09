Tilbodet til bøndene dryger: – Ballen er hos forhandlingsleiaren i staten

innenriks

Bondeorganisasjonane krev full kompensasjon, totalt 754 millionar kroner, for auka prisar på handelsgjødsel og bygningsmateriale.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag leverte førre veke kravet sitt i tilleggsforhandlingane i jordbruksoppgjeret, som blir gjennomførte fordi kostnadsveksten for enkelte varer har vore langt større enn det som vart lagt til grunn i jordbruksoppgjeret.

Men når forhandlingane skal finnar stad, er førebels ikkje kjent, skriv Nationen.

– Ballen ligg hos forhandlingsleiaren i staten. Vi ventar på tilbakemelding derifrå, seier leiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

Ifølgje Småbrukarlaget har dei fått tilbakemelding om at staten vil leggje fram eit tilbod denne veka,

– Men utover det er vidare framdrift i det blå, seier Kjersti Hoff i Småbrukarlaget.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) opplyser til avisa at saka framleis er i prosess, og at det ikkje er sett av dato for framlegging.

