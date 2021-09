Vedum: Støre blir statsminister slik det er no

innenriks

Etter Vedums tale på valvaka fekk han spørsmål frå TV 2 om det ikkje no er openbert at Støre blir statsminister for ei raudgrøn regjering.

– Sånn som det er no, med styrkeforholdet mellom Senterpartiet og Arbeidarpartiet er det det, men det er takka vere veksten vår at det no blir regjeringsskifte, seier Vedum.

På prognosane i 23.30-tida ligg Senterpartiet an til å få i underkant av 14 prosents av stemmene ved årets val, medan Arbeidarpartiet ligg an til i overkant av 26 prosent.

Vedum understrekar likevel at han no skal i samtalar med Ap for å bli samd om korleis eit samarbeid kan bli.

