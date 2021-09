36.700 veljarar bak kvar KrF-representant – 4.900 bak Irene Ojala

innenriks

Til saman er det rundt éin stortingsrepresentant per 17.200 veljarar i Noreg, men utslaga er store for partia rundt sperregrensa. Det står litt over 36.690 veljarar bak kvar av KrFs og MDGs representantar, medan rundt 14.000 stemde på Sp for kvar representant dei fekk.

Representanten med klart færrast veljarar i ryggen er likevel Irene Ojala frå Finnmark. Lista hennar, Pasientfokus, fekk 4.908 stemmer. Det var nok til å sikre eit direktemandat i det nordlegaste valdistriktet i landet.

For resten av partia som enda på Stortinget, er det mellom 15.800 og 17.000 stemmer bak kvar representant. To parti fekk meir enn 17.000 stemmer utan å komme på Stortinget i det heile: Demokratane (33.280) og Pensjonistpartiet (18.712). I tillegg vart det levert 17.803 blanke stemmer.

Både KrF og MDG var svært nær sperregrensa, som ville gitt dei 6–7 mandat. Dermed ville talet på veljarar bak kvar representant òg vorte halvert.

