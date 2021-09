innenriks

Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 429 smitta per dag.

Smittetala er høgast i Grorud bydel. Her er det eit smittetrykk på 1.234 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Deretter følgjer Søndre Nordstrand og Alna bydel med høvesvis 1.185 og 1.044.

Tala er lågast i bydelane Frogner, Grünerløkka og Sagene.

Til saman er 49.025 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

