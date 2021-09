Flest mandat til Ap i Buskerud

innenriks

Når 96,3 prosent av stemmene frå området er talde opp, ser mandatfordelinga frå valdistriktet slik ut, med endring frå førre stortingsval i parentes:

Ap 3 (uendra), Høgre 2 (uendra), SV 1 (uendra), Sp 1 (uendra) og Frp 1 (-1).

Om stemmefordelinga held fram med å vere som ho er i Buskerud, vil 29 år gamle Even A. Røed (Ap) så vidt behalde ein plass på Stortinget, og 43 år gamle Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) vil akkurat gå glipp av eit mandat. Blant kandidatane som no ligg an til å få stortingsplass for Buskerud valdistrikt, sat desse ikkje på Stortinget førre periode:

29 år gamle Even A. Røed (Ap), 57 år gamle Kathy Lie (SV) og 29 år gamle Sandra Bruflot (Høgre).

Sp har grunn til å feire i området, då dei har ein auke på 5 prosentpoeng samanlikna med resultatet for fire år sidan. Verre er det for Framstegspartiet, som har ein nedgang på 4,9 prosentpoeng.

