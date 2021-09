Inga stor veljarmobilisering ved årets val – snautt 77 prosent deltaking

innenriks

Rundt klokka 02 tysdag, med 99,7 prosent av stemmene talde, låg valdeltakinga på 76,5 prosent.

Dette er 1,7 prosentpoeng under valet i 2017 då 78,2 prosent møtte opp i vallokala.

Berre i 1945, 1993, 2001 og 2009 har valdeltakinga vore lågare enn i 2021.

Åtte gonger sidan 1945 har meir enn 80 prosent av dei stemmeføre stemt.

Ved årets val var det nesten 3,9 millionar nordmenn som hadde rett til å stemme. Stemmene låg natt til tysdag på rett under 2,9 millionar. Over 1,6 millionar, altså over 50 prosent, valde å førehandsstemme.

