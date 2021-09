Listhaug: Venstre og KrF må endre politikk før vi kan styre med dei igjen

innenriks

Under Politisk kvarter måndag, skrytte Listhaug av eit «formidabelt valresultat» for Frp.

Partiet får ei oppslutning på 11,7 prosent, som er ein nedgang på 3,5 prosentpoeng frå førre stortingsval, men betre enn partiet gjorde det på meiningsmålingane i sommar.

Er det noko partiet kan, er det å vere i opposisjon, ifølgje Listhaug, som varslar eit svært tydeleg og klart Frp i tida framover.

Ho understrekar likevel at Frp òg har vist at dei kan styre, spesielt mellom 2013 og 2017, då dei sat i regjering med Høgre.

– Deretter vart det tungt, då Venstre og KrF kom inn. Det er ein lærdom å ta med seg vidare. Så håpar eg at vi skal byggje oss opp mot 2025, og då håpar eg Høgre har sett at dei er aller best saman med Frp.

På spørsmål om Frp aldri kan samarbeide i regjering med Venstre og KrF igjen, svarer Listhaug:

– Altså, då må dei forandre politikk, for avstanden der er stor. Vi må kunne konkludere med at erfaringa med å sitje saman med dei og styre var dårleg.

