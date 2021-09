Lysbakken: Det finst ikkje fleirtal utan SV

innenriks

Lysbakken meiner det er naturleg at Ap-leiar Jonas Gahr Støre først snakkar med dei raudgrøne partia kvar for seg.

– Det blir naturleg å snakke fleire når han har fått oversikt over det biletet. Når det gjeld Sp, så kan berre Sp svare for dei, seier Lysbakken under eit pressemøte i Stortingets vandrehall tysdag ettermiddag.

– Signalet vårt er veldig klart, det finst ikkje fleirtal utan SV, og alle som vil ny ha regjering, må ta omsyn til SV, sa Lysbakken.

På spørsmål om han forventar at dei tre partia vil setje seg ned for å sondere moglegheiter og forhandle, svarer Lysbakken:

– Det meiner eg er heilt openbert, fordi dette fleirtalet avheng av mandata våre, og då må det bli sånn.

