Lysbakken og Støre møtest truleg før helga

Det fortalde Lysbakken under ein presserunde i Stortinget tysdag ettermiddag.

– Eg og Jonas har vore i kontakt med kvarandre. Vi snakka saman i natt, og på SMS i dag. Vi er samde om å møtast i løpet av ikkje veldig lang tid, sa Lysbakken.

På oppfølgingsspørsmål la han til at dette truleg vil skje før helga. Deretter skal dei «ta det derfrå», ifølgje Lysbakken, som understreka at SV er godt førebudd på forhandlingane.

SV-leiaren har allereie vore i kontakt med Støre, men dei har førebels ikkje drøfta konkrete politiske saker.

– Vi er ikkje i gang med samtalar om politiske løysingar. Men Jonas veit godt kva som er viktigast for SV. Det er ikkje slik at vi først byrjar å snakke saman no, svarer Lysbakken på spørsmål frå NTB.

– Vi har snakka saman over lang tid. Vi har eit nært og godt forhold, og vi har tillit til kvarandre. Vi kjenner kvarandre godt, seier SV-leiaren.

Sjølv skal Lysbakken ein tur heim i næraste framtid, til liks med Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum som er heime i Stange.

– Dei konkrete samtalane om politiske løysingar er vi ikkje i gang med. No treng alle partia litt tid, litt søvn, og ein pust i bakken.

