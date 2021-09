Regjeringsklar Lysbakken lovar at SV vil vere tøffe i forhandlingar

innenriks

– SV kjem til å bli vanskelege å forhandle med uansett, og det er sånn det må vere. Det er jobben vår, seier Lysbakken.

Han trekkjer fram fleire saker som vil bli viktige for dei i dei kommande forhandlingane.

– Har vi ein truverdig politikk for å skape eit vendepunkt som får forskjellane ned? Og har vi ein truverdig politikk for å nå Noreg sine klimamål og for å komme ordentleg i gang med den grøne omstillinga, det er det avgjerande, seier han.

Det er knytt stor spenning til dei kommande regjeringsforhandlingane, der det er uvisst kva parti som vil vere med. SV føretrekkjer ei regjering beståande av Ap, Sp og SV. Sp vil likevel ikkje ha med SV.

– Alle som har stemt for ei ny regjering, bør no bli høyrde og rekna inn i grunnlaget for det som no skal skje, og det er viktig at eit nytt fleirtal kjem alle dei i møte, seier Lysbakken, som legg til at dei er meir enn budde på å bli med på Sps kamp mot sentralisering.

(©NPK)