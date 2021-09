Sjømatnæringa får meir tid til tilpassing etter brexit

innenriks

– Storbritannias utmelding av EU vil føre til meir omfattande importkrav for den norske sjømateksporten, og det er viktig at vi finn gode løysingar slik at krava i så lita grad som mogleg blir til hinder for eksporten, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Han er glad for at britane no utset endringane, som mellom anna krev at norsk sjømat kjem med helsesertifikat, til første halvdel av 2022.

Opphavleg skulle dei nye reglane tre i kraft 1. oktober i år.

Utsetjinga skjer på grunn av behov for meir dialog med EU og andre styresmakter, som har vorte forseinka på grunn av koronapandemien.

Storbritannia er den tredje største marknaden for norsk sjømat målt etter volum. I 2020 eksporterte Noreg 147.000 tonn sjømat til Storbritannia til ein verdi av 6,2 milliardar kroner.

