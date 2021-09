Sp-toppar strir om SV skal med i regjering

innenriks

– Om Borten Moe går ut og seier mindretalsregjering, så kan vel eg seie at eg vil ha med SV, seier Toppe til Aftenposten tysdag.

Dagen etter stortingsvalet ligg Senterpartiet an til å få rundt 13,6 prosent av stemmene og 28 representantar i Stortinget. Med Arbeidarpartiets 48 mandat og SVs 13 er det no grunnlag for ei fleirtalsregjering med 89 mandat.

Det springande punktet har likevel lenge vore om Sp vil gå i regjering med SV. No strir òg toppane i partiet om saka.

Støttar Borten Moe

Til Adresseavisen seier Borten Moe at han helst vil ha ei mindretalsregjering av Ap og Sp – med SV som støttehjul.

– Sit du i regjering saman, må du vere samd om absolutt alt, forklarer han.

Overfor NTB uttrykkjer fleire av fylkesleiarane i Senterpartiet støtte til Borten Moe.

– Utgangspunktet vårt er ei regjeringsplattform basert på politikken til Sp og Ap, og eg trur dette vil gi størst gjennomslag for løysingane til Sp. Vi har i dag ei mindretalsregjering, det vil òg kunne fungere godt for ein Sp/Ap-regjering, seier fylkesleiaren i Oppland, Kjersti Bjørnstad.

– Tydeleg vedtak

Senterpartiet skal drøfte regjeringsspørsmålet på eit sentralstyremøte torsdag. Dei neste dagane skal partileiinga mellom anna rådføre seg med fylkesleiarane.

Fylkesleiar Margrethe Handeland i Agder meiner det same som kollegaen sin i Oppland.

– Agder Sp støttar landsmøtevedtaket om ei Ap/Sp-basert regjering, skriv ho i ein SMS til NTB.

Også stortingsrepresentant Heidi Greni lener same veg.

– Vi har eit tydeleg vedtak på at vi føretrekkjer ei Sp/Ap-regjering. Det er det mandatet landsmøtet har gitt oss, og det bør vere utgangspunktet, seier ho til Aftenposten, men peikar samtidig på at ei mindretalsregjering må forhandle med SV for å få gjennomslag for budsjetta.

Usikker

Fylkesleiar i Vestfold Kathrine Kleveland er derimot meir usikker.

– Eg er veldig glad for at valresultatet gir moglegheit for ei fleirtalsregjering utan støtteparti og ser den moglegheita, men vil ikkje seie noko klart om kva som er best enno, seier ho.

Toppe understrekar på si side at landsmøtevedtaket om ei Ap/Sp-basert regjering ikkje utelét SV. Ho legg vekt på ordet «basert».

– Det treng ikkje utelate SV. Det er faktisk ein forskjell der, seier ho til Aftenposten og peikar på at SV og Sp kan finne saman mellom anna i helsepolitikken.

Navarsete: SV må med

Også tidlegare Sp-leiar Liv Signe Navarsete er klar på at SV må med i regjeringsforhandlingane. Ho meiner at motsetningane mellom Sp og SV er overdrivne.

– Mange har framstilt det som om SV er så vanskelege å samarbeide med. Eg opplevde som partileiar at det var like lett, og like vanskeleg, å samarbeide med Ap som med SV. Med SV er vi usamde om nokre einskildsaker, men vi er òg samde om mykje. Eg meiner til dømes at EU- og EØS-saka er viktig framover, og der står vi saman med SV, seier ho til Klassekampen.

