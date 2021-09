Støre: – Arbeidarpartiets plan A ligg fast

innenriks

– Eg sa at eg hadde berre ein bokstav i alfabetet der, og at det var ei fleirtalsregjering av Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV. Vi meinte det var alternativet som hadde best moglegheit for fleirtal, og det veljarane kunne ha preferanse for. Og det var slik det vart, sa Støre på ein pressekonferanse dagen etter valsigeren.

Han fortalde at han har snakka med både Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum og SV-leiar Audun Lysbakken, og at dei vil halde fram samtalane dei neste dagane.

– Det er samtalar prega av fortrulegheit og tillit til kvarandre, med respekt for at det er tre ulike parti. Eg opplever at det er gode samtalar, sa Støre.

Han la til at han òg vil snakke med Raudt og MDG i respekt for veljarane deira.

