Kontrollteljingar kan føre til fleire mandatendringar

Det er nemleg sånn at alle stemmer skal teljast tre gonger. Først to gonger hos kommunane, deretter ein gong hos fylkeskommunen.

– Eg ville nok ikkje vore sikker, før fylkesvalsstyret har godkjent valresultatet måndag, seier valansvarlege Lise Nilsen i Nordland fylkeskommunen til VG.

Først onsdag byrja Nordland kontrollteljinga av førehandsstemmer som hadde komme seint, eller vorte lagde til side av ulike årsaker. Det kan dreie seg om nordlendingar som har stemt utanfor fylket torsdag eller fredag førre veke, som var dei siste dagane det var mogleg å førehandsstemme.

– Vi håpar å vere ferdige fredag ettermiddag, seier Nilsen.

Totalt skal Nordland fylkeskommune kontrolltelle over 120.000 stemmesetlar.

Tysdag kveld førte ei handfull stemmer til SV i fylket til at toppkandidat Mona Fagerås gjekk frå eit utjamningsmandat til å ta det siste direktemandatet i fylket frå Høgre med syltynn margin.

For at reknestykket skulle gå opp, måtte Høgre ha eit utjamningsmandat, som dei tok frå Venstre i Akershus. Dette førte igjen til at Venstre måtte ha eit nytt utjamningsmandat, som dei tok frå Raudt i Nord-Trøndelag, medan Raudt enda opp med det ledige utjamningsmandatet i Nordland.

