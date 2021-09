Mange Sp-ordførarar seier ja til SV

innenriks

Det viser ei rundspørjing blant alle Sps 133 ordførarar som Nationen har gjennomført.

Av dei 68 som har svart, svarer berre sju «nei» på spørsmålet om Sp bør gå i regjering med SV.

Over tre gonger så mange, 22 ordførarar, meiner at ei fleirtalsregjering er det beste og svarer klart «ja» på at SV bør bli med i ei ny regjering.

37 ordførarar svarer ikkje direkte på spørsmålet, men seier det er politiske gjennomslag som vil avgjere om den nye regjeringa bør inkludere SV.

Ifølgje Nationen viser dette er eit stemningsskifte frå liknande rundspørjingar som avisa har gjort tidlegare. I januar opna berre eit fåtal opp for å sleppe SV inn i regjeringskontora.

(©NPK)