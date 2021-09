Mordbrannsikta blir lauslaten

innenriks

Det melder NRK.

Tingretten har avvist to krav om vidare fengsling etter at han vart varetektsfengsla for tre veker sidan. Politiet har anka begge gongene, men no har lagmannsretten avvist anken til politiet fordi dei meiner det ikkje er grunn til å halde han i varetekt.

Forsvararen til mannen, Ole-Kristian Ringnes, er ikkje overraska sidan tingretten to gonger tidlegare har komme til same resultat.

– Klienten min er letta for at ein forhåpentleg har sett eit punktum for denne tida han har sete i varetekt, seier han til rikskringkastaren.

Politiadvokat Eirik Braathen i Aust politidistrikt seier til same kanal at dei held oppe siktinga mot mannen.

