Trønderane kan nyte ein snev av seinsommar litt til

Etter ei fin veke med høge temperaturar, særleg sørpå, ser temperaturane ut til å gå ned, og hausten kjem endå nærare.

– Austafjells kjem eit lågtrykk til å gjere seg gjeldande frå onsdag kveld og gi regn gjennom store delar av torsdagen. Når dette nedbørsfeltet passerer, i løpet av torsdag kveld, blir det ganske overskya nokre dagar, seier vakthavande meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

Temperaturane vil halde seg nede mellom 10 og 14 plussgrader.

Vidare framover blir det stort sett opphaldsvêr, og Granerød meiner det framleis er litt for tidleg å avlyse seinsommaren.

– Vi får betre vêr enn det som er normalt for denne tida på året?

– September er ein månad der ein har sett den eine regnrekorden etter den andre, og vi er i alle fall eit stykke unna det, svarer Granerød.

Midt-Noreg vêrvinnar

Vestlandet får òg noko nedbør torsdag, særleg i indre strøk. Også der ser det ut til å bli opphaldsvêr frå og med fredag.

– Sola kan kikke fram av og til, men det vil bli lengre periodar med skya vêr, seier Granerød.

Onsdag og torsdag får Midt-Noreg temperaturar mellom 15 og 18 grader.

– Det ser ut til at dei er vêrvinnarane. Det kan vere at dei får litt fønvind-effekt, seier Granerød, som spår sol onsdag og fredag.

Torsdag må nok regionen vente seg ein del skyer, men lite nedbør. Frå helga og vidare blir det «ganske så ålreit vêr», med skya til delvis skya, og tørt vêr. Temperaturane er venta å falle til rundt 14–15 grader.

Fare for nattefrost på vidda

I Nordland, Troms og Finnmark vil vêret pregast av eit høgtrykk som etter kvart plasserer seg over Finland og Austersjøen. Det gir rolege vindforhold og tørt vêr den neste veka.

– Temperaturane er ikkje så mykje å skryte av, seier Granerød.

Nordland ser ut til å ha dagtemperaturer på 10–12 plussgrader. I Finnmark kjem dei nok ikkje så mykje over 8–10 pluss.

– Det er forholdsvis haustleg. Særleg på vidda er det utrygt for nattefrost, som omtrent den einaste staden i landet.

Høgtrykk held nedbøren unna

Det nemnde høgtrykket over Finland og Austersjøen vil ha mykje å seie for vêret i heile landet framover.

– Det høgtrykket der, saman med lågtrykk over Sør-Sverige og Polen, og eit anna lågtrykk i Norskehavet, vil styre vêrsituasjonen framover, seier meteorologen.

Det svenske lågtrykket skaper regn-trøbbel torsdag, men elles blir det halde unna.

– Høgtrykket over Finland held seg såpass stabilt at det held andre frontar på avstand. Det gjer at vi får ein tørr vêrtype framover.

Dette skal gjere seg gjeldande den neste veka. Deretter er det vanskeleg å vite om høgtrykket held fram med å vere kraftig nok til å halde nedbøren unna.

Kort nedbørsperiode kan skylje vekk skogbrannfare

Uansett anslår meteorologane at den nedbøren som fell torsdag vil vere nok til å utradere det langvarige farevarselet for skogbrann.

– Det ser ut til at vi ikkje forlengjer det, men den vurderinga blir teken i løpet av onsdag. Vi får følgje med på kor mykje nedbør som kjem.

Siste prognose er 10–22 millimeter nedbør over 24 timar, noko som vil vere nok til at faren minkar. Andre prognosar tyder på litt mindre nedbør.

