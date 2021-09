Vidar Kleppe gir opp stortingsdraumen: – Dette var den store sjansen min

innenriks

Kleppe seier til Fædrelandsvennen at han hadde store forventningar etter fleire gode målingar.

– Eg såg for meg at vi klarte sperregrensa. Eg var inne på ei måling i Dagbladet og eit par til. Eg trudde verkeleg på alle tilbakemeldingane. Det kokte. Eg var sikker på at vi skulle klare det, seier han til avisa.

I staden for brakval enda det med stor skuffelse, også i heimbyen Kristiansand. I kommunevalet for to år sidan fekk partiet over 13 prosent, men berre 3 prosent av kristiansandarane ville sjå Kleppe gjere comeback på Stortinget etter 20 år.

Fædrelandsvennen beskriv ein prega politisk veteran etter valnederlaget. Han mista òg kona Elin Kleppe i sommar.

– Eg veit ikkje om det blir noka neste gong for meg. Det var 20-årsjubileum no, for sist eg sat på Stortinget. Eg ser ikkje for meg noko neste gong. Du verda kva dei har gått glipp av der. Dette var den store sjansen min for eit comeback på Stortinget, seier Demokratane-leiaren.

(©NPK)