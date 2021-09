Båt kantra ved Hitra – to personar redda

innenriks

Politiet i Trøndelag melde om ulykka klokka 16.47 torsdag. Eit redningshelikopter og alle nødetatane vart kalla ut etter meldingar om at båten hadde kantra i sjøen sørvest for Hitra. To personar vart observerte på kjølen av båten.

– Den kantra båten ligg ved eit skjer. Det er observert to personar iførte flytedresser på kjølen av båten. Det er meldt om litt grov sjø på staden, skreiv politiet på Twitter.

Medan redningshelikopteret og ei redningsskøyte var på veg til staden, vart dei to personane redda over i ein sivil båt. Ingen av dei hadde behov for legetilsyn.

– Personane har opplyst at det berre var dei to i båten som kantra, skriv politiet.

(©NPK)