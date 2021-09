Helsedepartementet avviser opplysningar om full gjenopning av samfunnet

innenriks

Ifølgje Dagens Næringsliv skal regjeringa torsdag vedta nøyaktig når tidspunktet for gjenopning vil bli.

Avgjerda om at tida har komme, er allereie teken, skriv avisa, som erfarer at avgjerda til regjeringa vil vere i tråd med tilrådingane frå Helsedirektoratet.

Dagens Næringsliv melde først at regjeringa på ein pressekonferanse fredag kjem til å varsle full gjenopning, men har oppdatert saka med ei retting.

Avvist av departementet

Helse- og omsorgsdepartementet avviste overfor Avisa Oslo, Nettavisen og NTB at opplysningane stemmer.

– Uavhengig av om det er pressekonferanse eller ikkje i morgon: Det som står i DN-artikkelen, stemmer ikkje. Det blir ikkje varsling av full gjenopning i morgon, opplyste ei kjelde i departementet til NTB.

Smittetal under 1

Onsdag ettermiddag poengterte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) overfor NTB at smittetala ser ut til å flate ut, og at r-talet no er under 1.

– Det er gode nyheiter. Vaksinar er vegen tilbake til kvardagen, og oppslutninga om vaksinasjon er veldig høg i Noreg. Vi nærmar oss målet om at 90 prosent av alle vaksne er fullvaksinert. Eg håpar så mange som mogleg takkar ja til vaksinedose to, sa han.

Han opplyste då at regjeringa i vurderinga av vidare gjenopning legg størst vekt på kapasitet i helsetenesta og kor mange som er vaksinerte, men at dei òg ser på smittesituasjonen.

(©NPK)